Современными мультимедийными комплексами оборудовали Военно-исторический музей-заповедник в Острове

14:08, 26 октября 2023, ПАИ

Новое оснащение получил Военно-исторический музей-заповедник в Острове, в состав которого входит и мемориальный комплекс «Линия Сталина». Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Культура». На эти цели направили более 20 млн рублей консолидированного бюджета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В учреждение поступили мультимедийные комплексы – приложения, метки дополненной реальности и аудиогиды. Посетители смогут самостоятельно изучать экспозиции без привязки к экскурсоводу.

Интерактивный сенсорный стол и устройства для мультимедийных систем позволят сделать экскурсии для посетителей интереснее. Новые витрины и шкафы увеличат место хранения фондов музея.

«Музей бережно сохраняет историческую память о Великой Отечественной войне, а нацпроект поможет сделать эту работу доступнее и интереснее», – прокомментировал обновление музея-заповедника губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Отметим, что Военно-исторический музей-заповедник располагается в Острове на улице Калинина, 1, а мемориальный комплекс «Линия Сталина» – в деревне Холматка Островского района. Каждый год музей посещает более 20 тысяч гостей.