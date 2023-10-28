Четыре междворовых проезда отремонтировали в Пскове

13:54, 26 октября 2023, ПАИ

Четыре муниципальных междворовых проезда отремонтировали в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Проезды привели в порядок у дома № 16 на улице Алтаева, вдоль домов № 3 на улице Индустриальной и № 8 на улице Инженерной, от дома № 4 на улице Пушкина до дома № 7 на улице Ленина, к дому № 49 на улице Советской Армии.

Планируется отремонтировать ещё шесть проездов – у домов № 4 и 8 на улице Кузбасской Дивизии, у домов № 57, 19, 21 и 21а на улице Народной, у домов № 69, 69а, 69б на улице Коммунальной, у автостоянки у торгового комплекса «Гулливер», у дома № 85 на Рижском проспекте, у домов № 43 и 47 на улице Труда.

«Контракты заключим двухгодичные, чтобы в случае непогоды отложить работы на весну», – заключил Борис Елкин.