«Ночь искусств» для родителей с детьми пройдёт в Псковском музее

16:27, 26 октября 2023, ПАИ

«Ночь искусств» для родителей с детьми пройдёт в Псковском музее 4 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

У комплекса «Палаты у Сокольей башни» откроется сразу несколько творческих мастерских и уникальные выставки. Здесь можно будет попробовать написать письмо пером и чернилами, узнать о традициях и особенностях национальных русских орнаментов и своими руками сделать расписной сувенир.

«Погрузиться в мир русской деревни гостям поможет сказочница, которая расскажет сказку на «псковском» языке. А для взрослых сотрудники музея подготовили две мини-экскурсии, посвящённые кузнечному творчеству известного псковского реставратора, художника и кузнеца В. П. Смирнова, а также традициям русского гостеприимства и кулинарии», – уточнили в пресс-службе.

Место встречи: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7). Справки по телефону (8 8112) 33-13-90, доп.1.