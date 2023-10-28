О ходе строительства новых школ в приграничных районах Псковской области рассказал Андрей Ермаков

17:39, 26 октября 2023, ПАИ

На четырёх образовательных объектах, расположенных на приграничных территориях Псковской области, ведутся строительные работы. Среди них – школы в Печорах, в деревне Линово Пыталовского района, Смуравьево-2 Гдовского района, Кузнецовке Себежского района. Объекты находятся в разной степени готовности. Об этом заявил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам Андрея Ермакова, самый высокий показатель готовности строительства школ отмечается в Себежском районе – в деревне Кузнецовка школа готова на 46%. Сейчас ведутся работы по возведению стен второго этажа, устройству внутренних канализационных сетей, наружных водопроводных сетей, строительство котельной, монтаж резервного источника водоснабжения. «Мы ждем результата до Нового года», – подчеркнул он.

Он также отметил, что на данный момент в Линово готовность строительства оценивается примерно в 35 %, в Печорах реконструкция составила 35 %. По его словам, работы считаются выполненными, после того как приняты технадзором, а поскольку приёмка осуществляется комплексно, с учётом монтажа и подключения, обычно анонсируется минимальный процент. Он привёл в пример школу в Печорах: по факту можно говорить о 60% её готовности, но принято на 35%.

Во всех этих объектах работы в графике, подтвердил Андрей Ермаков.

«И в Линово, и в Кузнецовке в зиму будет закрыт теплый контур и у подрядчика появится возможность сконцентрироваться на отделке, перейти внутрь. В Печорах тоже уже наступает стадия внутренних работ: электрические сети, видеонаблюдение, отопление, сигнализация, системы канализации, штукатурка, установка оконных блоков», - сказал он.

По его словам, Смуровьево-2 - самый непростой объект, так как и участок строительства, и лесной фонд принадлежал Министерству обороны. Сейчас подготовительные работы на объекте произведены: осуществлена вырубка деревьев, проведены инженерно-геологические изыскания, осуществляется установка ограждения. Выполняется разработка проектно-сметной документации. Планируемый срок разрешения на строительство – декабрь 2023 года.