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Общество

О ходе строительства новых школ в приграничных районах Псковской области рассказал Андрей Ермаков

На четырёх образовательных объектах, расположенных на приграничных территориях Псковской области, ведутся строительные работы. Среди них – школы в Печорах, в деревне Линово Пыталовского района, Смуравьево-2 Гдовского района, Кузнецовке Себежского района. Объекты находятся в разной степени готовности. Об этом заявил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

На фото Андрей Ермаков. Фото: ПАИ

По словам Андрея Ермакова, самый высокий показатель готовности строительства школ отмечается в Себежском районе – в деревне Кузнецовка школа готова на 46%. Сейчас ведутся работы по возведению стен второго этажа, устройству внутренних канализационных сетей, наружных водопроводных сетей, строительство котельной, монтаж резервного источника водоснабжения. «Мы ждем результата до Нового года», – подчеркнул он. 

Он также отметил, что на данный момент в Линово готовность строительства оценивается примерно в 35 %, в Печорах реконструкция составила 35 %. По его словам, работы считаются выполненными, после того как приняты технадзором, а поскольку приёмка осуществляется комплексно, с учётом монтажа и подключения, обычно анонсируется минимальный процент. Он привёл в пример школу в Печорах: по факту можно говорить о 60% её готовности, но принято на 35%. 

Во всех этих объектах работы в графике, подтвердил Андрей Ермаков. 

«И в Линово, и в Кузнецовке в зиму будет закрыт теплый контур и у подрядчика появится возможность сконцентрироваться на отделке, перейти внутрь. В Печорах тоже уже наступает стадия внутренних работ: электрические сети, видеонаблюдение, отопление, сигнализация, системы канализации, штукатурка, установка оконных блоков», - сказал он. 

По его словам, Смуровьево-2 - самый непростой объект, так как и участок строительства, и лесной фонд принадлежал Министерству обороны. Сейчас подготовительные работы на объекте произведены: осуществлена вырубка деревьев, проведены инженерно-геологические изыскания, осуществляется установка ограждения. Выполняется разработка проектно-сметной документации. Планируемый срок разрешения на строительство – декабрь 2023 года. 

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