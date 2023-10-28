Посвящённая туризму международная конференция стартовала в ПсковГУ

17:14, 26 октября 2023, ПАИ

Двухдневная IV Международная научно-практическая конференция «Туристско-рекреационный потенциал, культурное и природное наследие Восточной Европы» начала работу на базе Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В конференции участвуют исследователи из Белоруссии, Узбекистана, а также из ряда научных центров России.

Сегодня, 26 октября, перед гостями конференции в онлайн-формате выступают зарубежные исследователи и представители нескольких научных школ России. Далее начнут работу две секции, где учёные обсудят особенности восстановления международного туризма после пандемии COVID-19, а также рассмотрят возможности развития внутреннего туризма в России и предложат новые туристские маршруты в разных регионах страны.

Завтра, 27 октября, в очном формате участники конференции обсудят новые виды туризма, факторы и перспективы их развития, а также вопросы организации туризма. В диалоге примут участие преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты ПсковГУ.

Отметим, что соорганизаторами конференции являются Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина (Белоруссия) и Псковское региональное отделение Русского географического общества.