Культурную программу Псковской области на ВДНХ обсудили в медиацентре ПАИ

17:28, 26 октября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая культурной программе Псковской области в выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, прошла в медиацентре ПАИ.

Когда и как пройдёт церемония открытия выставки, чем будет удивлять гостей псковская культура, какие фишки для посетителей выставки нашли организаторы?

Об этом и многом другом рассказали председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева и креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.