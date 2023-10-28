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Общество

Детский фонд организовал выдачу помощи семьям вынужденных переселенцев в Псковской области

Детский фонд организовал выдачу товаров гигиены и постельных принадлежностей для семей вынужденных переселенцев с детьми в рамках проекта «Чужих детей не бывает». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда. 

Детский фонд организовал выдачу помощи семьям вынужденных переселенцев в Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного отделения Российского детского фонда

Помощь получили 27 семей: 21 – из Пскова, 6 – из пунктов временного размещения (ПВР) семей в Пушкиногорском и Невельском районах. Каждая семья получила два комплекта постельного белья и наборы полотенец. Они были закуплены на средства Фонда президентских грантов.

Помимо этого, семьи получили набор товаров для гигиены и стирки. Их подопечным Детского фонда передал благотворительный фонд «Второе дыхание». 

«Это весомая поддержка для семей. Большинство из них уже переехали на съёмное жильё, некоторые задумываются об ипотеке. Другая часть семей находится в процессе поиска нового жилья и в скором времени планирует выезд из ПВР. Для семей, в которых зачастую работает один папа, приобретение домашнего текстиля – большая единовременная трата. Закупленные предметы домашнего текстиля обеспечат комфортные условия проживания семей с детьми, создадут дополнительный уют в их новых домах», – отметили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Напомним, что проект «Чужих детей не бывает» стал победителем специального конкурса Фонда президентских грантов. Цель проекта – создание системы помощи и сопровождения семей с детьми, прибывших в Псковскую область с территории Донбасса и Украины и ищущих убежище на территории РФ, для обеспечения комфортных условий пребывания и проживания. Завершится проект в конце октября 2023 года.

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