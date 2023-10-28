Два новых инвестора будут работать в Псковском районе

22:58, 26 октября 2023, ПАИ

Работа по привлечению инвесторов на территорию Псковского района продолжается, сообщила в своём Telegram-канале глава района Наталья Фёдорова.

В Псковском районе будут работать два новых инвестора, которые готовы развивать месторождения песчано-гравийной смеси (ПГС), отметила она.

По словам главы района, исходя из действующего регионального законодательства, прежде чем приступить к разработке месторождений, инвесторы должны подписать с муниципальными властями соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. В нём прописываются обязательства инвестора в части предоставления новых рабочих мест, социальных гарантий для жителей и иной помощи, которую могут оказать инвесторы в период работы в конкретном районе, подчеркнула Наталья Фёдорова.

Накануне такое соглашение было подписано с двумя компаниями – ООО «Спецмашины» и ООО «СТ-Монтаж».

Наталья Фёдорова отметила, что с помощью компаний, которые приходят работать на территорию Псковского района, появляются не только новые предприятия, но и новые рабочие места для населения, налоги в местный бюджет и дополнительные возможности для развития. Это так называемая социальная ответственность предприятий, подчеркнула глава района. Она также выразила надежду на обоюдную заинтересованность в выполнении взятых на себя обязательств и пожелала инвесторам плодотворной работы.