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Общество

Спрос на услуги автосервисов увеличился на 25%

В январе – сентябре 2023 года автолюбители стали пользоваться услугами станций техобслуживания на 25 % чаще по сравнению с тем же периодом 2022-го, следует из данных геосервиса 2ГИС, основанных на количестве поисковых запросов пользователей. С начала этого года они интересовались расположением и режимом работы СТО 24 млн раз против менее 20 млн в январе – сентябре 2022 года, пишут «Известия».

Повышенный интерес к услугам станций техобслуживания подтвердили и в сети СТО Fit Service.

«Спрос на ремонт автомобилей растёт особенно заметно в последние два года. Причин несколько: автомобильный парк в стране стареет, а чем старше машина, тем больше она требует ремонта. Покупательная способность низкая, выбор новых машин ограничен, поэтому водители стремятся продлить жизнь своих действующих авто», – рассказала директор сети Fit Service Татьяна Овчинникова.

Сегодня в городах-миллионниках насчитывается порядка 19 тыс. станций техобслуживания, следует из данных 2ГИС. С октября 2020 года по настоящее время их стало больше на 13 %. Лидерами по приросту стали Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, Москва и Уфа.

Тем не менее число СТО не везде соответствует объему автопарка, и это влияет на загруженность станций, заявили «Известиям» в аналитическом агентстве Gruzdev-Analyze.

«Один сервис в Москве чинит более 800 автомобилей в год, а в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре и Ростове-на-Дону – более 500 машин», – рассказали аналитики агентства.

В городах, где зафиксирован повышенный спрос, услуги автосервисов подорожали. Например, в Казани средний чек вырос на 39 % (10,1 тыс.), а в столице – на 28 % (11,7 тыс.).

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