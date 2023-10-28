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Общество

Бизнес выступил против полок с российскими товарами

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ретейлеров страны) выступила против депутатского законопроекта о «российской полке». Он создаст новые риски в работе компаний – например, это может привести к росту цен, считают в отрасли. А себестоимость производства отечественных товаров, которые торговые сети должны будут выставить на прилавках, может оказаться выше аналогов. Об этом говорится в письме ассоциации от 20 октября, сообщают «Известия».

При этом в АКОРТ не стали уточнять, о каком потенциальном подорожании может идти речь. В организации также полагают, что российские товары могут столкнуться с низким спросом у потребителей из-за высоких цен и нестабильного качества.

В Минпромторге, в свою очередь, возразили: все страны, развивающие собственную экономику и собственный технологический суверенитет, проходили через такие законодательные меры и создавали преференции для своих производителей. Именно таким образом они добивались успеха, подчеркнул «Известиям» замглавы ведомства Виктор Евтухов.

«Продукция, поступающая по параллельному импорту, зачастую существенно дороже отечественной. При этом отечественная продукция имеет необходимые и доказанные хорошие потребительские свойства и все сертификаты, свидетельствующие о её безопасности и очень высоком качестве. А берут её хуже в текущем моменте только потому, что она пока ещё не так рекламно раскручена, как ушедшие из России транснациональные бренды. Не дать отечественному товару достаточно преференций и места на полке, отдавая предпочтение привычному и более дорогому импорту – это продолжать противодействовать развитию своих же отраслей промышленности», – пояснил чиновник.

Автор законопроекта, депутат «Единой России» Татьяна Буцкая подчеркнула, что документ не касается ценовой политики торговых сетей, никаких норм, которые регулируют эту сферу, в нём нет. Поэтому никакого подорожания товаров ждать не стоит, уверена она.

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