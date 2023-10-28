Новая часовня освящена в Себежском районе

10:13, 27 октября 2023, ПАИ

Часовню, построенную по инициативе клуба полковников, освятили в деревне Глубочица Себежского района, сообщается в газете «Призыв».

Часовня построена возле памятника разведчице Марии Натунич, зверски замученной фашистами в годы Великой Отечественной войны, по инициативе и на денежные средства клуба полковников Себежского района.

Освящение совершили благочинный протоиерей Пётр Нетреба и настоятель Себежского храма Святой Троицы священник Василий Нетреба.

«Клуб полковников создаёт уже вторую часовню в районе с целью, чтобы часовня служила возрождению духовных традиций. Хотелось бы сказать, что, если человек созидает, он ещё молод. Вы все молоды и являетесь сотворцами Бога, так как вы созидаете доброе, полезное, спасительное, благое. И пусть те добрые дела, которые вы задумали в дальнейшем, исполнятся», – сказал Пётр Нетреба.