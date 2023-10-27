Началась 16-я сессия Псковской гордумы

10:12, 27 октября 2023, ПАИ

Очередная, 16-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 27 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

На сессии присутствует 22 депутата. Основная повестка дня содержит семь вопросов. В частности, депутаты внесут изменения в бюджет Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также в положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на недвижимом имуществе в Пскове.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопросы об установке мемориальных досок.