Молодёжный совет Псковского облсовпрофа подписал соглашение с «Молодой гвардией»

11:37, 27 октября 2023, ПАИ

Молодёжный совет Псковского областного совета профсоюзов заключил соглашение о сотрудничестве со Всероссийской общественной организацией «Молодая Гвардия «Единой России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В ходе встречи также обсудили перспективные планы, совместные мероприятия и проекты, работу с молодёжью и программы.

«Молодёжный совет – кузница профсоюзных кадров. Многие профактивисты выросли именно из рядов молодёжного совета. Понимание профсоюзной деятельности и жизни, проведение акций, установление устойчивых социальных партнёрских отношений с другими молодёжными организациями закладывают фундамент будущего профсоюзов в регионе», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.