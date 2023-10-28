Псковичи передали блиндажные свечи участникам СВО

15:26, 27 октября 2023, ПАИ

Блиндажные свечи участникам СВО передали волонтёры Псковской региональной общественной организации «Альт». Об этом ПАИ сообщили в региональном штабе комитета семей воинов Отечества.

«Они дают много света. На них можно согреть воду, разогреть еду. Они неплохо согревают, по крайней мере руки и ноги над огоньком свечи согреть вполне получится. А еще такая свеча не боится ветра с дождем и хранится очень долго. Мы верим, что тепло от свечей хоть немного согреет бойцов не только физически, но и душевно!» – отметили в региональном штабе.

Напомним, что ранее 100 заготовок блиндажных свечей для участников СВО сделали бойцы молодёжного поискового отряда «Журавли» в Дедовичах.