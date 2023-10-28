Как справиться с осенней хандрой, рассказал эксперт

16:37, 27 октября 2023, ПАИ

Справиться с осенней хандрой помогут спорт, медитация, хобби и общение с людьми. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врача психоневрологического отделения Долгопрудненской больницы Анатолия Бойко.

«Вообще, это своего рода стресс, если просто ситуация, которая некомфортна для человека. В ситуации стресса, как правило, эффективны четыре способа. Первое – это занятия спортом, любые: тренажёрный зал, бассейн, лыжи, всё что угодно. Это релаксация – медитация, йога, любые практики, даже молитва – это тоже своего рода медитация. Это хобби, увлечения различные – творчество, какая-то деятельность, которая приносит человеку удовольствие… и общение с людьми», – сказал Анатолий Бойко.

Эксперт уточнил, что осенняя хандра – это распространённое ситуативное состояние и научного определения этого понятия нет.

Упадок настроения может быть связан с тем, что осенью меняется образ жизни человека. Он уже другой, нежели летом. Кроме того, осенью меньше тепла и солнца, что негативным образом сказывается на эмоциональном состоянии человека. При этом нельзя путать осеннюю хандру с депрессией. «Это не депрессия, диагноз «депрессия» мы ставим, когда у человека изменения в настроении не меньше трёх месяцев, тогда мы говорим о депрессии, а если это неделя – две, то это просто состояние. Сейчас мы говорим о пониженном настроении, и оно ситуативное, оно связанно с конкретной ситуацией», – заключил эксперт.

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