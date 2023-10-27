Вера Кондратьева избрана главой Пыталовского муниципального округа
Главой Пыталовского муниципального округа подавляющим числом голосов избрана Вера Кондратьева, передаёт корреспондент газеты «Наша жизнь».
Для тайного голосования по итогам конкурса были предложены две кандидатуры – действующая глава Пыталовского района Вера Кондратьева и глава сельского поселения «Гавровская волость» Валерий Васильев. В итоге 11 из 15 голосов были отданы за Веру Кондратьеву.
У неё имеется высшее образование. Кроме того, она имеет муниципальный стаж и опыт управленческой работы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 октября 2023
На тайное голосование по определению главы Невельского муниципального округа рекомендовано две кандидатуры