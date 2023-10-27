Вера Кондратьева избрана главой Пыталовского муниципального округа

16:39, 27 октября 2023, ПАИ

Главой Пыталовского муниципального округа подавляющим числом голосов избрана Вера Кондратьева, передаёт корреспондент газеты «Наша жизнь».

Для тайного голосования по итогам конкурса были предложены две кандидатуры – действующая глава Пыталовского района Вера Кондратьева и глава сельского поселения «Гавровская волость» Валерий Васильев. В итоге 11 из 15 голосов были отданы за Веру Кондратьеву.

У неё имеется высшее образование. Кроме того, она имеет муниципальный стаж и опыт управленческой работы.