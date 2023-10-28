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Общество

Новый дизайн купюры в 1000 рублей Центробанк России представит в 2024 году

Центробанк России представит новый дизайн купюры в 1000 рублей в 2024 году. Стоит отметить, что регулятор будет работать над новым дизайном её оборотной стороны, а лицевая, вероятнее всего, останется такой же. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции 27 октября, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее ЦБ представил новые банкноты номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.

«Мы предполагаем, что обновленный дизайн, модификация будет в следующем году», - подчеркнула Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос журналистов о новой модификации купюры в 1000 рублей.

Она уточнила, что регулятор будет работать над новым дизайном оборотной стороны купюры.

«Мы предполагаем, что лицевая сторона останется, как предполагалось раньше», - заметила Эльвира Набиуллина.

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