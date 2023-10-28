Игорь Иванов: Главной целью профсоюзов была и остаётся борьба за достойный труд

19:48, 27 октября 2023, ПАИ

Главной целью профсоюзов была и остаётся борьба за достойный труд и достойную жизнь людей. Об этом заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов на торжественном мероприятии, посвящённом 75-летию Псковского областного совета профессиональных союзов, сегодня, 27 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

По словам Игоря Иванова, в организациях региона действует 577 коллективных договоров, охватывающих более 30 000 трудящихся области.

«Руководство нашего региона во главе с губернатором Псковской области ставит новые задачи реализации национальных проектов, социального и экономического развития области и повышения уровня жизни людей. Выполнить эти задачи можно только совместными усилиями власти, работодателей и профессиональных союзов», – подчеркнул профлидер области.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов









































































Также он озвучил, что в ближайшее время ожидается подписание регионального соглашения между правительством Псковской области, Псковским областным союзом профсоюзов и региональным объединением работодателей на ближайшие годы. В нём ожидается принятие ряда позитивных мер защиты интересов граждан региона.