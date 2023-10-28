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Общество

Игорь Иванов: Профсоюзная работа не останавливается ни на минуту

Итоги проделанной работы и контуры дальнейшего развития профсоюзной организации обозначил в ходе торжественного мероприятия, посвящённого 75-летию Псковского облсовпрофа, председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Профсоюзная работа не останавливается ни на минуту. Фото: Андрей Степанов

«Радуют наши лечебно-профилактические учреждения, где могут поправлять своё здоровье сотни членов профсоюза. Профсоюзная работа не останавливается ни на минуту», – отметил профлидер.

Так, в целях сохранения здоровья работающих граждан облсовпроф разработал льготную программу оздоровления для членов профсоюза. В её рамках в 2020–2023 годах реализовали 4 545 путёвок. В 2020 году облсовпроф запустил программу оздоровления медиков, а в 2021-м был дан старт программе сохранения кадрового потенциала работников образования. Всего в 2020–2023 годах гражданам реализовали 206 162 путёвки, а на обновление материально технической базы в этот период затратили порядка 170 миллионов рублей.

  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов
  • 75-летие отмечает Псковский облсовпроф
    Фото: Андрей Степанов

«За прошедшие годы сделано много: организованы и проведены десятки мероприятий и встреч с руководителями предприятий и организаций, созданы новые первичные профорганизации, заключены новые соглашения о партнёрстве и сотрудничестве, активизировалась работа в области коллективно-договорной кампании. Приняты решения по многим вопросам, которые для профсоюзов являются приоритетными. Для нас это важно и значимо», – заключил Игорь Иванов.

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