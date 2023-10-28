Профсоюзная деятельность Натальи Горбачёвой отмечена благодарственным письмом президента России

20:21, 27 октября 2023, ПАИ

Заслуженным профсоюзным деятелям вручили награды в ходе торжественного мероприятия, посвящённого 75-летию Псковского областного совета профессиональных союзов, состоявшегося в Доме профсоюзов сегодня, 27 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Так, благодарственного письма президента России была удостоена председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачёва.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов









































































В этот день высоких наград за вклад в развитие профсоюзного движения области также были удостоены десятки профактивистов. Они были отмечены благодарственными письмами исполкома Федерации независимых профсоюзов России, правительства Псковской области, почётными грамотами Псковского областного Собрания депутатов, администрации Пскова, благодарностями председателя Псковской городской Думы, почётными грамотами Псковского областного совета профессиональных союзов и другими высокими наградами.