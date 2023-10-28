Голосование нацпремии Russian Traveler Awards 2023 продлено до 10 ноября
Голосование ежегодной национальной премии Russian Traveler Awards 2023 продлено до 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.
Онлайн-голосование посвящено главным туристическим возможностям России и доступно по ссылке.
Награждение победителей премии состоится в декабре на торжественной церемонии. Итоги голосования будут опубликованы в журнале Russian Traveler и на сайте.
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