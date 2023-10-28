Коллектив детского сада № 20 в Пскове поздравили с 55-летним юбилеем учреждения

22:00, 27 октября 2023, ПАИ

С 55-летним юбилеем детского сада № 20 его коллектив от имени главы города Пскова Бориса Елкина поздравил заместитель главы администрации Алексей Несмашный. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Вашими усилиями в детском саду создается тёплая и добрая атмосфера, благодаря чему учреждение является для малышей вторым домом. Ваши целеустремлённость, огромная созидательная энергия, творческий поиск, высокий профессионализм, умение бережно хранить заложенные традиции помогают вам добиваться значительных успехов в осуществлении образовательных и воспитательных планов. Выражаю признательность всем педагогам, воспитателям и техническому персоналу за терпение, самоотдачу и добросовестную работу», – говорится в поздравлении.

Отметим, образовательное учреждение функционирует с 1968 года. Сейчас в нём трудится 24 сотрудника, в том числе десять воспитателей, его воспитанниками являются 110 детей.

С 2015 года в детском саду реализуется проект «Маленький пскович», направленный на социализацию малышей в обществе. В 2021 году в учреждении разработана рабочая программа воспитания, которая особое внимание уделяет патриотическому воспитанию, приобщению детей к культурным традициям России.