Хирурги Псковской областной больницы извлекли осколок из голени 44-летнего пациента

22:15, 27 октября 2023, ПАИ

В Псковской областной клинической больнице участнику боевых действий сделали операцию и извлекли осколок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

В отделении сосудистой хирургии был прооперирован 44-летний пациент с ложной аневризмой подколенной артерии. Осколок, представленный на фото, хирурги извлекли из голени бойца.

«Пациент поступил с образованием пульсирующего характера в области верхней трети голени, сопровождавшимся отёком, похолоданием и ограничением движения, связанным с отсутствием кровотока. Проведена резекция аневризмы с восстановлением кровотока», – отметили в медучреждении.

На данный момент пациент, находясь в удовлетворительном состоянии, переведён в ведомственную больницу.