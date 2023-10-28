В России прошла первая успешная операция с применением робота
Первая успешная операция на сердце с помощью робота прошла в НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России, сообщает Gazeta.ru.
Высокотехнологичную операцию сделали 29-летнему мужчине с крупной доброкачественной опухолью сердца – миксомой. Её удалили. Подготовка к операции длилась год.
«Доступ для роботических портов делался в межреберьях, не нарушая целостность рёбер, а аппарат искусственного кровообращения был подключён периферическим доступом через бедренную артерию и яремную вену», — рассказал завотделением сердечно-сосудистой хирургии № 3 Вадим Гребенник.
Благодаря новой методике минимизируется травмирование костного скелета и мягких тканей, значительно снижается потеря крови. Кроме того, пациент гораздо быстрее возвращается к обычной жизни.
Ожидается, что врачи будут использовать возможности роботической хирургии для других видов кардиохирургических операций.
100 млн рублей зарезервируют для финансирования муниципальных расходов районов Псковской области