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Общество

Депутат Думы предложила делать аборты только при согласии отца

Искусственное прерывание беременности следует проводить при согласии не только матери, но и отца, если брак зарегистрирован. С таким предложением выступила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова на круглом столе на тему прерывания беременности. Об этом пишет ТАСС.

По её словам соответствующие поправки необходимо будет внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

«Я позволю себе зачитать предлагаемые изменения. Каждая женщина и семья самостоятельно решают вопрос о рождении ребёнка. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины после проведения доабортного консультирования при наличии информированного добровольного согласия матери, отца (в случае зарегистрированного брака) и также одного из родителей при несовершеннолетней беременной», – сказала Власова.

Также она предложила проводить искусственное прерывание беременности по желанию женщины «при сроке до восьми недель включительно после обязательного проведения ультразвукового исследования и демонстрации сердцебиения плода матери». В настоящее время законодательством такой срок определяется до 12 недель.

Власова добавила, что аборт должен проводиться исключительно медицинскими организациями государственных и муниципальных систем здравоохранения не ранее чем через семь суток с момента обращения беременной. «[Согласно поправкам] искусственное прерывание беременности по социальным показаниям проводится при сроке беременности до 12 недель (в настоящее время – до 22 недель)», – добавила депутат.

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