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Общество

Какие законы вступают в силу в конце октября и ноябре, рассказали россиянам

С 30 октября вступает в силу закон о штрафах продавцов за навязывание товаров и услуг, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся в телеграм-канале Госдумы.

«Закон дополнительно защитит граждан от недобросовестных продавцов. Он исключит ситуации, при которых в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги, в результате чего покупатель несет лишние расходы», — приводятся слова Володина.

Максимальное наказание за навязывание товаров работ и услуг - 40 тысяч рублей, а максимальный штраф за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя в связи с нарушением его прав - 300 тысяч рублей.

Также с 3 ноября вступает в силу закон о расширении внесудебной процедуры банкротства. Гражданин сможет подать заявление при задолженности от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Люди без имущества и имеющие единственный доход в виде единого пособия на детей, на которое может быть обращено взыскание, смогут объявить себя банкротом через год после принудительного взыскания. Другие категории граждан смогут воспользоваться процедурой через 7 лет.

С 29 ноября вступит в силу закон о безопасности газового оборудования. Согласно закону, техобслуживание газового оборудования в одном многоквартирном доме как в квартирах, так и в подъезде будет проводить одна организация. К этому времени договоры и уставы управляющих организаций должны быть приведены в порядок в соответствии с законом.

С 3 ноября будет действовать норма о господдержке технологических компаний. Благодаря закону будет оказываться господдержка небольшим высокотехнологичным организациям, а также будут внедряться передовые разработки на промышленных предприятиях.

«Закрепляются такие основные понятия, как «инновационные технологии», «технологическая компания», «малая технологическая компания», - написано в телеграм-канале.

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