Названы победители чемпионата Великих Лук по настольному теннису

11:26, 30 октября 2023, ПАИ

Чемпионат города по настольному теннису среди юношей до 13 и 18 лет прошёл в Великих Луках 28 октября. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов. «Собрались практически все сильнейшие спортсмены города, многократные призёры и победители рейтинговых турниров», – говорится в сообщении.

В возрастной категории среди юношей до 13 лет первое место занял Лев Бугаев. Второе место завоевал Михаил Бугаев. Замкнул тройку лидеров Дмитрий Иванов.

В категории до 18 лет чемпионом стал Максим Кузьмин. Серебряной награды удостоился Лев Бугаев. Бронза оказалась на счету Владислава Николаева.

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