Ансамбль Зворыкиных из Себежского района стал лауреатом всероссийского конкурса

12:47, 30 октября 2023, ПАИ

Ансамбль Зворыкиных из Себежского района стал лауреатом второй степени Всероссийского конкурса народного инструментального и вокального исполнительства «Народные истоки». Об этом пишет газета «Призыв» Себежского района со ссылкой на районную детскую школу искусств.

Конкурс прошёл в Пскове 28-29 октября. Организаторы конкурса – Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н. А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербургский лицей искусств, Детская музыкальная школа № 2 имени М. П. Мусоргского города Пскова.

В конкурсе приняли участие солисты, ансамбли, хоры и оркестры из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Мурманска, Тольятти, Костромы, Пскова и Псковской области.

В исполнении ансамбля Зворыкиных, в состав которого также вошла Дарья Соловьёва, прозвучали «Русские гостинцы» в обработке руководителя коллектива Владимира Дмитриева и «Старый извозчик» Никиты Богословского.