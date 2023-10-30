Два серебра завоевали псковские волейболисты на межрегиональном турнире
Две серебряные награды завоевали воспитанники спортшколы «Бригантина» на XX межрегиональном турнире по волейболу, посвящённому памяти тренера В. С. Наумова. Соревнования прошли в Кондопоге с 27 по 29 октября. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях приняли участие спортсмены из восьми городов России.
Псковичи добились успеха в возрастной категории среди мальчиков 2009-2010 годов рождения. Им удалось завоевать серебро, уступив лишь волейболистам из Петрозаводска. Лучшим игроком команды признали Кирилла Виговского.
Воспитанники спортшколы «Бригантина» 2012 года рождения и младше также смогли стать вторыми. Первое место в их зачёте заняли петербургские спортсмены. Лучшим игроком псковской команды признали Максима Виговского.
Тренирует спортсменов Сергей Иванов.
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