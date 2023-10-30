Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по кудо

12:14, 30 октября 2023, ПАИ

Псковичи, бойцы спортклуба «Скала», стали призёрами Шестого Всероссийского турнира по кудо К2, который прошёл в Москве 28 октября. Об этом сообщается в группе псковского спортклуба.

В соревнованиях приняли участие девять псковичей: Никита Генералов, Артемий Воронцов, Георгий Асланов, Андрей Савельев, Максим Гварамия, Марат Гварамия, Роман Семёнов, Иван Михайлов и Максим Пацкан.

Чемпионом турнира стал пскович Артемий Воронцов, а бронза досталась Никите Генералову.

Отметим, что следующим турниром для псковичей станет чемпионат Северо-Западного федерального округа по кудо, который стартует в Пскове 19 ноября.

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