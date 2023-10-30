Псковские артисты и студенты станут противоборствующими кланами в «Мафии»

13:25, 30 октября 2023, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина проведёт игру в «Мафию» с артистами специально для студентов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе драмтеатра.

Мероприятие состоится 3 ноября в 17:30 – за одним игровым столом сойдутся «два влиятельных клана».

«По ночам происходят странные похищения – мирных зрителей находят связанными в гримёрках. Кто-то хочет сорвать спектакль. Режиссёр, критик, балетмейстер или сами артисты?» – анонсировали событие в драмтеатре.

Ведущий Денис Кугай раздаст роли игрокам, среди которых будут Камиль Хардин, Наталья Петрова, Александр Овчаренко, Анна Шуваева, Анатолий Кузьмин, Илона Гончар, Алексей Ухов, Ислам Галиуллин, Максим Плеханов.

Вход бесплатный (по студенческому билету). Необходима регистрация в комментариях под постом vk.com/drampush?w=wall-56134296_27177. «Пусть победит сильнейший. И помните: театр – это театр. Придётся играть», – подчеркнули в учреждении культуры.