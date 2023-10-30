Ничего не получилось показать – пскович о бронзовой медали на Кубке России по пауэрлифтингу

15:26, 30 октября 2023, ПАИ

Псковский атлет Сергей Михайлов поделился впечатлениями с корреспондентом ПАИ от своего результата на Кубке России по пауэрлифтингу, который прошёл в Туле. Он смог завоевать в турнире бронзовую медаль.

«Всего на кубке было более 400 человек из 66 регионов. Чисто по жиму было 135 человек из 43 регионов. В моей категории было 16 человек из 11 регионов», – сказал Сергей Михайлов

Псковский атлет раздосадован своим результатом. «Ничего не получилось показать. Пожал 250 килограммов во втором подходе. Первый не засчитали из-за технической ошибки. В третьем подходе не справился с весом в 260 килограммов. Результат хоть и выше на пять килограммов уровня мастера спорта, но как по мне – посредственный. Как-то я не очень был готов к соревнованиям. Поэтому бронза – это как утешительный приз за неважный результат», – сказал он.

Кроме того, спортсмен рассказал о конкуренции на соревнованиях такого уровня. «Конкуренция была очень серьёзная. В моей категории было четыре человека уровня мастера спорта международного класса. Один из них – неоднократный чемпион России и чемпион мира. Фактически мне повезло с третьим местом, так как два более сильных спортсмена просто не смогли справиться с заявленными весами», – резюмировал пскович.

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