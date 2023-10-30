Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Олег Майоров избран главой Невельского муниципального округа

Олег Майоров тайным голосованием избран главой Невельского муниципального округа. Фото: "Невельский вестник"

Главой Невельского муниципального округа избран Олег Майоров, решение принято по итогам тайного голосования на сессии окружного Собрания депутатов в понедельник, 30 октября, сообщает издание «Невельский вестник».

Олег Майоров. Фото: "Невельский вестник"

Одним из главных вопросов повестки дня работы сессии стали выборы главы Невельского муниципального округа. Депутаты рассмотрели решение конкурсной комиссии, после чего началась процедура тайного голосования.

По результатам голосования победу одержал Олег Евгеньевич Майоров.
Депутаты поздравили вновь избранного главу и пожелали ему на ближайшее пятилетие успешной работы на благо невельчан.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 октября 2023

Олег Майоров избран главой Невельского муниципального округа
30 октября 2023

Иван Белугин избран главой Локнянского муниципального округа
27 октября 2023

Высокотехнологичное медоборудование продолжает поступать в Псковскую область
27 октября 2023

Вера Кондратьева избрана главой Пыталовского муниципального округа
27 октября 2023

Какие изменения произошли в центральном округе Пскова, рассказал Юрий Бурлин
27 октября 2023

На тайное голосование по определению главы Невельского муниципального округа рекомендовано две кандидатуры
27 октября 2023

Любовь Трифонова избрана главой Новоржевского муниципального округа
27 октября 2023

Началась 16-я сессия Псковской гордумы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...