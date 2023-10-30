Олег Майоров избран главой Невельского муниципального округа

14:40, 30 октября 2023, ПАИ

Главой Невельского муниципального округа избран Олег Майоров, решение принято по итогам тайного голосования на сессии окружного Собрания депутатов в понедельник, 30 октября, сообщает издание «Невельский вестник».

Одним из главных вопросов повестки дня работы сессии стали выборы главы Невельского муниципального округа. Депутаты рассмотрели решение конкурсной комиссии, после чего началась процедура тайного голосования.

По результатам голосования победу одержал Олег Евгеньевич Майоров.

Депутаты поздравили вновь избранного главу и пожелали ему на ближайшее пятилетие успешной работы на благо невельчан.