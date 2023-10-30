Около 500 спортсменов приняли участие в турнире ПсковГУ по плаванию
Около 500 спортсменов приняли участие в открытом турнире по плаванию «Суперспринт ПсковГУ», который прошёл в бассейне «Универсант» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Чудово.
Также в турнире соревновались псковские спортсмены, пловцы ПсковГУ, спортивного комплекса «Электрон», секции «Посейдон», центра оздоровительного плавания «Медуза» и плавательного бассейна «Универсант».
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