Около 500 спортсменов приняли участие в турнире ПсковГУ по плаванию

15:12, 30 октября 2023, ПАИ

Около 500 спортсменов приняли участие в открытом турнире по плаванию «Суперспринт ПсковГУ», который прошёл в бассейне «Универсант» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Чудово.

Также в турнире соревновались псковские спортсмены, пловцы ПсковГУ, спортивного комплекса «Электрон», секции «Посейдон», центра оздоровительного плавания «Медуза» и плавательного бассейна «Универсант».

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