Учитель из Острова победила во всероссийском педагогическом конкурсе

15:50, 30 октября 2023, ПАИ

Учитель русского языка и литературы Наталья Михайлова из Острова стала победителем VI Всероссийского педагогического конкурса «Моя лучшая методическая разработка». Об этом пишет газета «Островские вести» со ссылкой на администрацию школы № 1 Острова.

Конкурс провело сетевое издание «Фонд образовательной и научной деятельности XXI века» с целью выявления передового педагогического опыта и мотивации педагогов к развитию инновационной и экспериментальной деятельности в процессе разработок и внедрения образовательных технологий в процесс обучения.

Наталья Михайлова представила авторскую работу «Устойчивые словесные сочетания в рассказе А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и стала победителем. Ей вручили диплом первой степени.