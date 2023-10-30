Восемь медалей привезли псковские гимнастки с международного турнира
Восемь медалей выиграли псковские воздушные гимнастки на международном турнире «Без границ», который прошёл в Сочи с 27 по 29 октября. Об этом ПАИ сообщила тренер спортсменок Софья Колоскова.
-
Фото: Софья Колоскова
-
Фото: Софья Колоскова
-
Фото: Софья Колоскова
-
Фото: Софья Колоскова
-
Фото: Софья Колоскова
-
Фото: Софья Колоскова
-
Фото: Софья Колоскова
-
Фото: Софья Колоскова
В соревнованиях приняли участие более 800 участников.
По итогам выступлений чемпионками стали Ирина Ветрова, Виктория Калинина, Виктория Федотова и Софья Колоскова.
Серебро досталось Екатерине Ивановой.
Бронзы удостоились Софья Птицына, София Скляренко и Вероника Васильева.
Тренирует спортсменок Софья Колоскова.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Ничего не получилось показать – пскович о бронзовой медали на Кубке России по пауэрлифтингу