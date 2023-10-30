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Спорт

Восемь медалей привезли псковские гимнастки с международного турнира

Восемь медалей выиграли псковские воздушные гимнастки на международном турнире «Без границ», который прошёл в Сочи с 27 по 29 октября. Об этом ПАИ сообщила тренер спортсменок Софья Колоскова.

  • Восемь медалей выиграли псковские гимнастки на турнире в Сочи
    Фото: Софья Колоскова
  • Восемь медалей выиграли псковские гимнастки на турнире в Сочи
    Фото: Софья Колоскова
  • Восемь медалей выиграли псковские гимнастки на турнире в Сочи
    Фото: Софья Колоскова
  • Восемь медалей выиграли псковские гимнастки на турнире в Сочи
    Фото: Софья Колоскова
  • Восемь медалей выиграли псковские гимнастки на турнире в Сочи
    Фото: Софья Колоскова
  • Восемь медалей выиграли псковские гимнастки на турнире в Сочи
    Фото: Софья Колоскова
  • Восемь медалей выиграли псковские гимнастки на турнире в Сочи
    Фото: Софья Колоскова
  • Восемь медалей выиграли псковские гимнастки на турнире в Сочи
    Фото: Софья Колоскова

В соревнованиях приняли участие более 800 участников.

По итогам выступлений чемпионками стали Ирина Ветрова, Виктория Калинина, Виктория Федотова и Софья Колоскова.

Серебро досталось Екатерине Ивановой.

Бронзы удостоились Софья Птицына, София Скляренко и Вероника Васильева.

Тренирует спортсменок Софья Колоскова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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