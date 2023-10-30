Восемь медалей привезли псковские гимнастки с международного турнира

15:41, 30 октября 2023, ПАИ

Восемь медалей выиграли псковские воздушные гимнастки на международном турнире «Без границ», который прошёл в Сочи с 27 по 29 октября. Об этом ПАИ сообщила тренер спортсменок Софья Колоскова.



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова















В соревнованиях приняли участие более 800 участников.

По итогам выступлений чемпионками стали Ирина Ветрова, Виктория Калинина, Виктория Федотова и Софья Колоскова.

Серебро досталось Екатерине Ивановой.

Бронзы удостоились Софья Птицына, София Скляренко и Вероника Васильева.

Тренирует спортсменок Софья Колоскова.

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