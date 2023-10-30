Опубликована афиша культурной акции «Ночь искусств. Россия объединяет» в Изборске

16:36, 30 октября 2023, ПАИ

Всероссийская культурная акция «Ночь искусств. Россия объединяет» пройдёт в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 4 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

С 18:00 до 00:00 – «Изборский дух» – документальный фильм о создании Изборской палаты русской словесности и православной веры с росписями народного художника СССР П. П. Оссовского (Флигель купца Анисимова, улица Печорская, 41а).

С 18:00 до 22:00 – «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», «Русские и сето. Одна земля, общая история», «Изборская земля – святые места для русской культуры» – работа музейных экспозиций (Музейный квартал).

В 19:00 – «Открытая история» – экскурсия по археологическому депозитарию (Флигель купца Анисимова, улица Печорская, 41а).

В 19:00 – «Родная сказка» – музейная программа для всей семьи. Знакомство со сказками двух народов – русских и сето (Дом купца Шведова, улица Печорская, 32).

В 20:00 – «Бабочки нашего детства» – экскурсия-исследование, знакомство с удивительным и многообразным миром насекомых (Дом купца Белянина, улица Печорская, 39).

В 20:00 – «Каменный страж земли русской» – экскурсия по Изборской крепости (сбор группы в Никольском захабе Изборской крепости).

В 21:00 – «Чудесное путешествие» ­– игра-путешествие из Изборска в древнюю Корсунь, где произошло легендарное событие – крещение князя Владимира (Дом купца Анисимова, улица Печорская, 41б).

С 18:00 до 22:00 – «Удивительная страна» – творческая мастерская, мастер-класс «Монотипия как необычный способ рисования» (Дом купца Шведова, улица Печорская, 32).

С 19:00 до 00:00 – «Минин и Пожарский» – художественный фильм (1939) (Изборская крепость).

С 18:00 до 00:00 – работа Изборской крепости.