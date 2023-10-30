Tele2 предлагает своим абонентам обменивать минуты на кофе в «Буше»

17:25, 30 октября 2023, ПАИ

Tele2 и сеть пекарен «Буше» запускают в Петербурге партнёрский проект – «Тёплые моменты в любимом городе». На этот раз клиенты Tele2 за накопленные минуты могут приобрести кофе в «Буше». Предложение действует с 30 октября по 3 декабря 2023 года включительно во всех пекарнях «Буше» и «Тёплого хлеба и под одеяло» Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Tele2.

Воспользоваться акцией можно, обменяв минуты на QR-код «Буше» в мобильном приложении «Мой Tele2». За 250 неиспользованных минут предлагается один напиток на выбор: американо (250 мл), классический капучино (220 мл) или капучино на альтернативном молоке (220 мл). В программе могут принять участие абоненты из других регионов при нахождении в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Тёплых моментов в любимом городе станет больше: Tele2 и «Буше» разработали специальное предложение «Подвешенный кофе». Так называют неаполитанскую традицию заботы и щедрости, которая даёт возможность оставить случайному незнакомцу чашку ароматного кофе в пекарне. Таким образом, клиенты оператора могут сделать простой и приятный жест, предложив («подвесив») бесплатный напиток гостю. Получатель выбирается случайным образом – им может оказаться любой посетитель пекарни. Для участия нужно активировать QR-код, показать его на кассе в «Буше» и сообщить, что этот кофе – подарок случайному посетителю.

Также в рамках акции «Тёплые моменты в любимом городе» угостить кофе можно знакомых и близких: активированный QR-код необходимо отправить через мессенджер. Данный код даёт получателю право на один из напитков, которые участвуют в акции.

Больше информации о спецпредложении «Тёплые моменты в любимом городе» с Tele2 и «Буше» по ссылке.

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