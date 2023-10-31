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Луков день наступил по народному календарю

31 октября отмечается память святого Луки — апостола от семидесяти, сподвижника апостола Павла. По преданию, он в числе семидесяти учеников Иисуса Христа был послан на первую проповедь о Царствии Небесном еще при земной жизни Спасителя. Впоследствии Лука сопровождал в путешествиях святого Павла. Апостол принял мученическую смерть в городе Фивы.

Лука почитается как автор одного из четырех Евангелий и Деяния святых апостолов. Также он считается первым в истории иконописцем. По легенде, он написал первую икону Пресвятой Богородицы. Его кисти приписывается еще несколько икон Божией Матери, в том числе Владимирская Богоматерь, Ченстоховская икона Божией Матери, Сумельская и Киккская иконы.

По понятным причинам святого на Руси почитали как покровителя иконописцев и вообще живописцев. На Луку людям этих профессий оказывали особый почет. Правда, при этом иногда и подшучивали: «Воля иконника Пятницу на коне, а Егорья пешим писать»; «Богов не сеют, не орут — их люди малюют»; «На образ взглянешь — свят не станешь».

Кроме того, есть сведения, что Лука владел лекарским искусством. А главным врачевателем и целителем на Руси исстари считалось растение, название которого созвучно с именем святого, — лук. Не зря говорили: «Лук от семи недуг»; «Лук да баня все правят»; «Кто ест лук, тот избавлен от мук». В Луков день устраивали луковые базары, хотя торговля луком не считалась прибыльной. «Луком торговать — луковым мочалом и подпоясываться», — шутили люди. А без лука куда? И хоть рецепт лукового супа считается французским, но без лука и в русской кухне никуда: и суп вкусный не сварить, и картошку не пожарить.

На Луку также было принято молиться святому о добрых отношениях в семье, о совете и любви между мужем и женой. К нему обращались за помощью и огородники.

Наблюдали в этот день за приметами: если листья с вишни еще не опали — снег долго не ляжет.

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