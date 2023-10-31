Электроэнергию временно отключат в переулке Освобождения в Острове
Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в переулке Освобождения в Острове 1 ноября. Об этом ПАИ сообщили в администрации Островского района.
Так, переулок Освобождения останется без электроэнергии 1 ноября с 9:00 до 17:00.
В администрации муниципалитета отметили, что плановые работы будут проводиться для повышения надёжности электроснабжения.
Телефон горячей линии 8 (800) 220-0-220.
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