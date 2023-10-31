Микротрещины в позолоте на колокольне в Псковском кремле пришлось устранять несколько раз

16:01, 31 октября 2023, ПАИ

Микротрещины в позолоте на колокольне Троицкого собора в Псковском кремле пришлось устранять несколько раз, рассказал генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» Денис Василенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Денис Василенко объяснил, что микротрещины возникли из-за некачественных материалов, которые использовал подрядчик. «Но подрядчик тут ни при чём, так как из-за санкций не стало компонентов для укрепления составов и производитель стал выпускать свои материалы без них. Пришлось обратиться к другому производителю, – уточнил Денис Василенко. – А с колокольней, с одной стороны, хорошо получилось: эта ситуация показала, насколько бдительно работают сотрудники нашего АНО. Ведь речь же идёт о микротрещинах, которые заметить-то трудно, с земли их точно не разглядеть».

По словам Дениса Василенко, работу на шпиле пришлось переделывать несколько раз. «Сейчас всё в порядке, но если бы ничего не было предпринято, то лет через пять-шесть, конечно, все бы заметили, что позолота облезла», – отметил гость медиацентра.