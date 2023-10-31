Школа художника прошла в Псковской области

В Пскове был запущен проект «Школа художников», который дал возможность начинающим художникам поработать на пленэре рядом с ведущими российскими живописцами и графиками. Художники смогли поучаствовать в серии мастер-классов, посвящённых живописи, печатной графике, художественной гравировке по стеклу. Проект рассчитан на молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, обучающихся изобразительному искусству в учреждениях допобразования, средних специальных и высших учебных заведениях, а также самостоятельно.