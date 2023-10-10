«Школа художников» начнёт работу в Пскове
В Пскове заработает проект «Школа художников», который позволит начинающим художникам поработать на пленэре рядом с ведущими российскими живописцами и графиками. Об этом сообщается в группе проекта «ВКонтакте».
Запланирована серия мастер-классов по живописи, печатной графике, художественной гравировке по стеклу.
Проект рассчитан на молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, обучающихся изобразительному искусству в учреждениях дополнительного образования, средних специальных и высших учебных заведениях, а также самостоятельно. В финале проекта в ноябре планируется организация коллективной художественной выставки в Пскове.
«Проект направлен на поддержку и творческое развитие талантливой молодёжи Псковской области», – заявили авторы.
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