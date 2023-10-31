Вера Кондратьева вступила в должность главы Пыталовского муниципального округа

17:11, 31 октября 2023, ПАИ

Вера Кондратьева приняла присягу и вступила в должность главы Пыталовского муниципального округа. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»













В торжественном мероприятии принимали участие заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, заместитель председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Дмитрий Быстров, настоятель храма Николая Чудотворца в Пыталово отец Сергий, почётный гражданин Пыталовского района Дмитрий Андреев.

Гостями мероприятия были также главы районов, депутаты Собрания Пыталовского муниципального округа, представители федеральных и региональных структур, должностные лица органов местного самоуправления, представители политических партий и средств массовой информации.

Председатель Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа первого созыва Елена Иманаева огласила решение окружного Собрания об избрании Веры Кондратьевой путём тайного голосования главой Пыталовского муниципального округа. Также она вручила ей удостоверение главы Пыталовского муниципального округа.

Вера Кондратьева поблагодарила собравшихся и пообещала приложить максимум усилий на своей должности для обеспечения процветания Пыталовского округа.