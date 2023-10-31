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Общество

Омбудсмен проверила условия содержания подростков в СИЗО-1 в Пскове

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова проверила условия содержания несовершеннолетних в СИЗО-1 в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФСИН России.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении помощника начальника УФСИН России по Псковской области по соблюдению прав человека в УИС Вячеслава Иванова и начальника учреждения Тимура Джалилова Наталия Соколова совершила обход режимной территории, ознакомилась с условиями содержания под стражей несовершеннолетних, провела с ними беседы.

Особое внимание детский омбудсмен уделила материально-бытовым условиям, организации досуга и питанию. Наталия Соколова побывала в нескольких камерах следственного изолятора. Во время визита каждый подросток имел возможность лично пообщаться с уполномоченным и обсудить волнующие вопросы.

Никаких жалоб, заявлений от подозреваемых, обвиняемых и осуждённых на условия содержания не поступило.

Омбудсмен указала на неукоснительное соблюдение законодательства в отношении подростков, а также на необходимость разъяснения им условий отбывания наказания в воспитательной колонии.

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