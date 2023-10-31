Девять домов для детей-сирот построят в Пскове к концу этого года

21:43, 31 октября 2023, ПАИ

Девять домов для детей-сирот построят в Пскове к концу 2023 года, доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову глава города Борис Елкин сегодня, 31 октября, на встрече. Об этом губернатор сообщил в своём Telegram-канале.

На данный момент в Пскове завершается строительство девяти домов для детей-сирот, отметил глава города. «Строительная готовность у них достаточно высокая – больше 90 %. В принципе, там осталось установить электрические плиты, закончить немного с благоустройством. Ремонты во всех квартирах уже сделаны», – рассказал Борис Елкин.



Фото: скриншоты видео из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: скриншоты видео из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: скриншоты видео из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: скриншоты видео из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: скриншоты видео из Telegram-канала Михаила Ведерникова









По его словам, строительство должны были завершить ещё в сентябре, но подрядчик не уложился в сроки. Дома планируют ввести в эксплуатацию в ноябре, в декабре в них уже будут заселяться люди. Глава города заверил, что проект находится под особым контролем.

Борис Елкин также подчеркнул, что для детей-сирот было куплено 49 квартир, хотя изначально планировалось 45. Десять из них уже вручили. Оставшиеся 39 квартир собираются вручать в декабре. Сдвигов по графику не ожидается, поскольку застройщики уже сдают документы на ввод в эксплуатацию. Глава Пскова отметил, что сейчас самое главное – доделать пять девятиквартирных домов и поставить детскую площадку, погода ещё позволяет это сделать.