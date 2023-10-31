В Госдуму внесли законопроект о развитии креативных индустрий в России

22:33, 31 октября 2023, ПАИ

В Госдуму внесли законопроект «О развитии креативных (творческих) индустрий в России», его авторами являются 41 человек – 36 депутатов и пять сенаторов, в том числе председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и первый вице-спикер Думы Михаил Делягин, сообщает «Интерфакс».

Законопроект вводит в законодательство понятие креативной индустрии и наделяет органы государственной власти, Банк России и госкорпорации правом участвовать в деятельности организаций по созданию инфраструктуры креативных индустрий.

«Креативные индустрии – экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением или реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью», – говорится в проекте.

Правительство должно будет определить ответственное за развитие креативных индустрий ведомство. Оно будет вести реестр граждан, ИП и компаний, которые создают и продвигают креативные продукты. Документ уточняет полномочия правительства в данном вопросе.

Также правительство должно будет определить перечень приоритетных креативных индустрий и установить порядок формирования и ведения единого реестра субъектов креативных индустрий.

Согласно законопроекту, органы государственной власти, ЦБ, госкорпорации и госкомпании, другие организации, в уставном капитале которых имеется доля участия РФ, вправе создавать организации, обеспечивающие создание или функционирование инфраструктуры креативных индустрий, а также участвовать в деятельности таких организаций.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Ранее сообщалось, что телефорум «Другое дело», который открыл Неделю креативной экономики в Псковской области, прошёл в медиацентре ПАИ.