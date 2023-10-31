Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о развитии креативных индустрий в России

В Госдуму внесли законопроект «О развитии креативных (творческих) индустрий в России», его авторами являются 41 человек – 36 депутатов и пять сенаторов, в том числе председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и первый вице-спикер Думы Михаил Делягин, сообщает «Интерфакс».

Законопроект вводит в законодательство понятие креативной индустрии и наделяет органы государственной власти, Банк России и госкорпорации правом участвовать в деятельности организаций по созданию инфраструктуры креативных индустрий.

«Креативные индустрии – экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением или реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью», – говорится в проекте.

Правительство должно будет определить ответственное за развитие креативных индустрий ведомство. Оно будет вести реестр граждан, ИП и компаний, которые создают и продвигают креативные продукты. Документ уточняет полномочия правительства в данном вопросе.

Также правительство должно будет определить перечень приоритетных креативных индустрий и установить порядок формирования и ведения единого реестра субъектов креативных индустрий.

Согласно законопроекту, органы государственной власти, ЦБ, госкорпорации и госкомпании, другие организации, в уставном капитале которых имеется доля участия РФ, вправе создавать организации, обеспечивающие создание или функционирование инфраструктуры креативных индустрий, а также участвовать в деятельности таких организаций.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Ранее сообщалось, что телефорум «Другое дело», который открыл Неделю креативной экономики в Псковской области, прошёл в медиацентре ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 октября 2023

Почти 204 млн рублей получит Псковская область на развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий
31 октября 2023

Совещание по исполнению нацпроектов провёл Михаил Ведерников
31 октября 2023

Более 3000 родителей-пенсионеров в Псковской области получают повышенную фиксированную выплату
31 октября 2023

Первая приготовленная в микроволновке ресторанная еда появится в Пскове
31 октября 2023

Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 100 долларов
30 октября 2023

Как псковские пончики пережили пандемию, рассказал основатель псковской пекарни
30 октября 2023

Основатель пекарни «Панапончик» Евгений Лобан станет гостем программы «Бизнес-ланч»
30 октября 2023

К концу года в Финском парке Пскова откроется ещё одно кафе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...