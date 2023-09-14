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Круглый стол – телефорум «Другое дело» прошёл в медиацентре ПАИ. Главное

Круглый стол – телефорум «Другое дело», который открыл Неделю креативной экономики в Псковской области, прошёл в медиацентре ПАИ.

 

Главное со слов экспертов:

Заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн:

Владимир Куприн. Фото здесь и далее: ПАИ

  • Школу креативных индустрий откроют в Пскове в этом году. 
  • Школа предназначается для учеников средних и старших классов, чтобы они на современном оборудовании могли получить представление о том, что такое креативные индустрии.
  • По словам Владимира Куприна, подготовительные работы к открытию школы активно ведутся. 
  • В этом году планируется набрать первые четыре студии по направлениям: дизайн, звукорежиссура и звуковой дизайн, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика. Предположительно, на данных направлениях будут учиться 88 школьников.
  • Учреждение Школы креативных индустрий в Пскове осуществляется при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура».
  • Комитет по культуре Псковской области старается привлекать грантовые средства, активно работает с Фондом культурных инициатив, и деятельность в данном направлении продолжается. 

Руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова:

Анастасия Иванова

  • В Псковской области практически нет продуктов и брендов, которые глобально ассоциировались бы с регионом. 
  • При этом талантливых специалистов в регионе хватает.
  • В то же время у геобрендинга в Псковской области есть запрос: они хотят производить продукт, который ассоциировался бы с регионом или с каким-то населённым пунктом, как в случае с себежским пряником или невельской улиткой.
  • У многих предпринимателей попросту не хватает времени на развитие своего личного бренда, поскольку они занимаются своей текущей работой по производству товаров или услуг. А той структуры, которая должна всецело взять на себя развитие креативного предпринимательства, сейчас в Псковской области нет.

Генеральный директор Ассоциации профессиональных участников творческой экономики «Федерация креативных индустрий», обладатель первых в России золотых «Каннских львов», автор бестселлера о развитии креативности «Кроссфит мозга» Игорь Намаконов:

Игорь Намаконов

  • Тренд локальных событий в креативных индустриях уже стал повсеместным, но одной из первых его запустила именно Псковская область. 
  • «За три года регионы разобрались, что собой представляет инфраструктура, как креативные индустрии запускаются. Всё больше они сами формируют повестку и программу и готовы реализовывать их на более высоком уровне».
  • Доминирующим фактором в развитии креативных индустрий в этом году стало активное подключение к повестке Министерства культуры РФ. 

Начальник Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев:

Александр Евстигнеев

  • Представители власти должны быть партнёрами с предпринимателями, должны создавать для них условия. Но при этом лидирующая роль в вопросе развития креативной экономики должна принадлежать именно представителям бизнеса.
  • Главным движителем этой истории должны стать предпринимательские сообщества.
  • Широкое понятие, как креативная экономика, требует времени, чтобы создать для него юридическую базу.
  • Александр Евстигнеев также согласился с мнением, что единого бренда в Псковской области до сих пор нет, но при этом подчеркнул, что в основе регионального бренда должно лежать мнение десятков тысяч человек и поэтому его разработка может потребовать большого количества времени и усилий.

Исполнительный директор общественно полезного фонда «Фонд креативных индустрий Ульяновской области» Татьяна Ившина:

Татьяна Ившина

  • Поддержкой креативных индустрий необходимо заниматься 24/7. 
  • Фонд в Ульяновской области использует персональный подход. Организация работает по запросу каждого предпринимателя. 
  • Предпринимателям надо помогать создавать бренды, потому что не все владеют этой технологией и не у всех есть на это ресурсы.

Напомним, что форум «Мой бизнес. Псковская область. Неделя креативной экономики», посвящённый развитию креативных индустрий и предпринимательства, стартовал в Пскове 13 сентября. Ранее руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова рассказала, как пройдёт форум.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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