Круглый стол – телефорум «Другое дело» прошёл в медиацентре ПАИ. Главное

14:40, 14 сентября 2023, ПАИ

Круглый стол – телефорум «Другое дело», который открыл Неделю креативной экономики в Псковской области, прошёл в медиацентре ПАИ.

Главное со слов экспертов:

Заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн:

Школу креативных индустрий откроют в Пскове в этом году.

Школа предназначается для учеников средних и старших классов, чтобы они на современном оборудовании могли получить представление о том, что такое креативные индустрии.

По словам Владимира Куприна, подготовительные работы к открытию школы активно ведутся.

В этом году планируется набрать первые четыре студии по направлениям: дизайн, звукорежиссура и звуковой дизайн, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика. Предположительно, на данных направлениях будут учиться 88 школьников.

Учреждение Школы креативных индустрий в Пскове осуществляется при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура».

Комитет по культуре Псковской области старается привлекать грантовые средства, активно работает с Фондом культурных инициатив, и деятельность в данном направлении продолжается.

Руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова:

В Псковской области практически нет продуктов и брендов, которые глобально ассоциировались бы с регионом.

При этом талантливых специалистов в регионе хватает.

В то же время у геобрендинга в Псковской области есть запрос: они хотят производить продукт, который ассоциировался бы с регионом или с каким-то населённым пунктом, как в случае с себежским пряником или невельской улиткой.

У многих предпринимателей попросту не хватает времени на развитие своего личного бренда, поскольку они занимаются своей текущей работой по производству товаров или услуг. А той структуры, которая должна всецело взять на себя развитие креативного предпринимательства, сейчас в Псковской области нет.

Генеральный директор Ассоциации профессиональных участников творческой экономики «Федерация креативных индустрий», обладатель первых в России золотых «Каннских львов», автор бестселлера о развитии креативности «Кроссфит мозга» Игорь Намаконов:

Тренд локальных событий в креативных индустриях уже стал повсеместным, но одной из первых его запустила именно Псковская область.

«За три года регионы разобрались, что собой представляет инфраструктура, как креативные индустрии запускаются. Всё больше они сами формируют повестку и программу и готовы реализовывать их на более высоком уровне».

Доминирующим фактором в развитии креативных индустрий в этом году стало активное подключение к повестке Министерства культуры РФ.

Начальник Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев:

Представители власти должны быть партнёрами с предпринимателями, должны создавать для них условия. Но при этом лидирующая роль в вопросе развития креативной экономики должна принадлежать именно представителям бизнеса.

Главным движителем этой истории должны стать предпринимательские сообщества.

Широкое понятие, как креативная экономика, требует времени, чтобы создать для него юридическую базу.

Александр Евстигнеев также согласился с мнением, что единого бренда в Псковской области до сих пор нет, но при этом подчеркнул, что в основе регионального бренда должно лежать мнение десятков тысяч человек и поэтому его разработка может потребовать большого количества времени и усилий.

Исполнительный директор общественно полезного фонда «Фонд креативных индустрий Ульяновской области» Татьяна Ившина:

Поддержкой креативных индустрий необходимо заниматься 24/7.

Фонд в Ульяновской области использует персональный подход. Организация работает по запросу каждого предпринимателя.

Предпринимателям надо помогать создавать бренды, потому что не все владеют этой технологией и не у всех есть на это ресурсы.

Напомним, что форум «Мой бизнес. Псковская область. Неделя креативной экономики», посвящённый развитию креативных индустрий и предпринимательства, стартовал в Пскове 13 сентября. Ранее руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова рассказала, как пройдёт форум.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.