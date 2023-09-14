Круглый стол – телефорум «Другое дело» прошёл в медиацентре ПАИ. Главное
Круглый стол – телефорум «Другое дело», который открыл Неделю креативной экономики в Псковской области, прошёл в медиацентре ПАИ.
Главное со слов экспертов:
Заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн:
- Школу креативных индустрий откроют в Пскове в этом году.
- Школа предназначается для учеников средних и старших классов, чтобы они на современном оборудовании могли получить представление о том, что такое креативные индустрии.
- По словам Владимира Куприна, подготовительные работы к открытию школы активно ведутся.
- В этом году планируется набрать первые четыре студии по направлениям: дизайн, звукорежиссура и звуковой дизайн, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика. Предположительно, на данных направлениях будут учиться 88 школьников.
- Учреждение Школы креативных индустрий в Пскове осуществляется при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура».
- Комитет по культуре Псковской области старается привлекать грантовые средства, активно работает с Фондом культурных инициатив, и деятельность в данном направлении продолжается.
Руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова:
- В Псковской области практически нет продуктов и брендов, которые глобально ассоциировались бы с регионом.
- При этом талантливых специалистов в регионе хватает.
- В то же время у геобрендинга в Псковской области есть запрос: они хотят производить продукт, который ассоциировался бы с регионом или с каким-то населённым пунктом, как в случае с себежским пряником или невельской улиткой.
- У многих предпринимателей попросту не хватает времени на развитие своего личного бренда, поскольку они занимаются своей текущей работой по производству товаров или услуг. А той структуры, которая должна всецело взять на себя развитие креативного предпринимательства, сейчас в Псковской области нет.
Генеральный директор Ассоциации профессиональных участников творческой экономики «Федерация креативных индустрий», обладатель первых в России золотых «Каннских львов», автор бестселлера о развитии креативности «Кроссфит мозга» Игорь Намаконов:
- Тренд локальных событий в креативных индустриях уже стал повсеместным, но одной из первых его запустила именно Псковская область.
- «За три года регионы разобрались, что собой представляет инфраструктура, как креативные индустрии запускаются. Всё больше они сами формируют повестку и программу и готовы реализовывать их на более высоком уровне».
- Доминирующим фактором в развитии креативных индустрий в этом году стало активное подключение к повестке Министерства культуры РФ.
Начальник Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев:
- Представители власти должны быть партнёрами с предпринимателями, должны создавать для них условия. Но при этом лидирующая роль в вопросе развития креативной экономики должна принадлежать именно представителям бизнеса.
- Главным движителем этой истории должны стать предпринимательские сообщества.
- Широкое понятие, как креативная экономика, требует времени, чтобы создать для него юридическую базу.
- Александр Евстигнеев также согласился с мнением, что единого бренда в Псковской области до сих пор нет, но при этом подчеркнул, что в основе регионального бренда должно лежать мнение десятков тысяч человек и поэтому его разработка может потребовать большого количества времени и усилий.
Исполнительный директор общественно полезного фонда «Фонд креативных индустрий Ульяновской области» Татьяна Ившина:
- Поддержкой креативных индустрий необходимо заниматься 24/7.
- Фонд в Ульяновской области использует персональный подход. Организация работает по запросу каждого предпринимателя.
- Предпринимателям надо помогать создавать бренды, потому что не все владеют этой технологией и не у всех есть на это ресурсы.
Напомним, что форум «Мой бизнес. Псковская область. Неделя креативной экономики», посвящённый развитию креативных индустрий и предпринимательства, стартовал в Пскове 13 сентября. Ранее руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова рассказала, как пройдёт форум.
Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.