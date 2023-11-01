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Общество

День гадания на кофейной гуще отмечают 1 ноября

День гадания на кофейной гуще отмечают 1 ноября, сообщает сайт calend.ru.

Достоверно не известно, кем и когда был инициирован данный праздник, но интерес многих людей к эзотерике и различным гаданиям (в шутку или всерьез) породили и такой праздник. Тем более узнать судьбу благодаря маленьким зернышкам кофе весьма интересно, можно сделать дома самому и без особых затрат.

Итак, гадание на кофейной гуще – одно из самых распространённых проявлений бытового оккультизма – это гадание, смысл которого состоит в изучении формы кофейной гущи, остающейся в чашке после того, как кофе выпит.

Ученые считают, что такой способ гадания и предсказывания будущего появился на Востоке, когда султаны пользовались услугами соответствующих мудрецов, и ему не менее семи веков. Есть также сведения, что подобным способом гадания пользовались и перуанцы. В Европе данный ритуал появился в XVI веке в Англии, а потом распространился и по другим европейским странам. Однако первенство оспаривают и итальянцы, поскольку гадание на кофейной гуще было известно ещё во времена Римской империи.
 

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