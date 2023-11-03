Александр Волков вступил в должность главы Стругокрасненского муниципального округа

14:11, 01 ноября 2023, ПАИ

Александр Волков принес присягу и вступил в должность главы Стругокрасненского муниципального округа. Торжественная церемония принесения присяги состоялась в районном Доме культуры сегодня, 1 ноября, сообщает издание «Струги».

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Денис Салий, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главы муниципальных районов, депутаты Собрания депутатов Стругокрасненского муниципального округа, представители федеральных и региональных структур, органов местного самоуправления, духовенства, политических партий, СМИ.

Председатель Собрания депутатов муниципального округа Николай Бурый зачитал решение об избрании главой Стругокрасненского муниципального округа Александра Волкова и вручил ему удостоверение. После чего Александр Волков принес присягу.

В адрес избранного главы округа прозвучали поздравления от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова. Со словами напутствия от глав районов выступил заместитель председателя Ассоциации Совета муниципальных образований Псковской области, глава Островского района Дмитрий Быстров. На общественное служение на благо района главу округа благословил настоятель Успенского храма протоиерей Александр.

Александр Волков поблагодарил каждого за поддержку, выразил надежду, что округ будет развиваться, станет более комфортным для жизни. «Сегодня очень важное для меня событие. Я в полной мере осознаю возложенную на меня ответственность. Уверен, что с теми задачами, которые ставят перед нами губернатор, правительство региона, мы успешно справимся. Постараюсь применить все свои силы, знания и опыт, чтобы оправдать оказанное мне доверие», – заверил избранный глава округа.